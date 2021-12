“Eesmärk on toetada noori, noortekeskus on ainult vahend selleks,” seletas Laneman. “Noortekeskused on väga tublid, aga nende tööd tuleks sisuliselt määrata. Juhendist leiab sõna “kuidas”, aga mitte “mida” ega “miks”. Meil on noortekeskused, kuhu linn paneb raha, aga me ei vaata linnana, kas see otstarbekalt kasutust leiab. Teatud projektide puhul ei ole vaja diplomiga, kvalifitseeritud töötajaid, vaid teisi spetsialiste, kuid juhendi koostajad ei taha seda kuulda võtta. Kompententsi ja kogemusi on linnas küll ja küll, aga midagi peab muutuma, et protsessi asemel keskenduksime eesmärgile.”