Veel paar päeva varem on Pärnumaalgi valitsenud täieline talveilm, kuid kui me fotograa­figa Adlerite kodu väravasse veereme, on sellest saanud vaid mälestus, sest taevast kallab vihma ja lumi sulab kiiruga, nagu oleks suur kevad kätte jõudnud. Blondi karva perekoer Turbo aga paistab sellest märkimisväärselt vähem hoolivat kui meist, sest tema saba käib nagu tuuleveski ja loom väriseb erutusest, olles valmis meile sülle jooksma ilmselt oma nime väärilise kiirusega. Seda aga ei juhtu, sest perenaine kutsub Turbo ära tuppa, et meid siis kohvi ja pirukaga vastu võtta.