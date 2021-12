Jõuluootus on suur hooldekodudeski ja sealsedki majad on sätitud pühaderüüsse, kuused ehitud ja toad kaunistatud.

Viimased, pandeemia-aastad on jätnud inimeste hinge laastava jälje ja kogu ühiskond on otsekui letargias. Seetõttu on ehk pühadeootuski tänavu suurem kui varem. Hing ihkab midagi ilusat, tuttavat, meeldejäävat.