Aitame! ⟩ Toidupanga annetuskärud ootavad heatahtlike abi

591 toidupangast abisaajat on suur arv, kui panna iga numbri asemele inimene. Aasta algusest novembri keskpaigani on neile jagatud 181 400 kilogrammi toitu.

Tegelikkuses on abivajate arv veel suurem. Koroonakriisist tingituna on abi saajate hulk aastataguse ajaga võrreldes hüppeliselt kasvanud. See eeldab suuremat toidukogustki.