Terviseameti teatel on maakonnas praegu kaheksa kollet ja tuvastatud kuus omikrontüve juhtumit. Sellegipoolest ei pea terviseamet nakatumismäära tõusu Pärnumaal märkimisväärseks.

Pärnu haiglas on täna viis patsienti rohkem kui nädal varem, selle aja jooksul on surnud üks COVID-19-patsient – 90aastane mees.

Pärnumaa nakatumisnäit on enam-vähem samal tasemel üleriigilise näitajaga, mis on 543 nakatunut 100 000 inimese kohta 14 päeva jooksul. Nakatumisnäit on Pärnumaa omast kõrgem kahes maakonnas: Harju- ja Tartumaal.