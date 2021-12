Mõisnikud kehtestasid talupoegadele koormise ehk teoorjuse – see on kohustus teha sunniviisilist tasuta tööd mõisa maal mõisniku heaks.

Koormise kohustus kehtib prae­gugi Eesti Vabariigis osale meie riigis elavatele inimestele: need on krundi- ja majaomanikud. Omavalitsused on võtnud endale mõisniku rolli ja kasutavad samuti tasuta tööjõudu enda valduses oleva maa-ala korras hoidmiseks.