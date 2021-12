Sellepärast luges Kätlin Kaldmaa läbi vööni ulatuva virna ­arhiivimaterjali ja raamatuid, noppis sealt supertüdruku kohad välja ja kirjutaski temast lastele nüüd eraldi raamatu. Just Koi­dula sünniaastapäevaks, mis on jõululaupäeval, 24. detsembril.

“Meile koolis ju räägitakse ­Lydia Koidulast, siis lähed üli­kooli ja jälle räägitakse Lydia Koidulast, aga see on kõik hästi ametlik ja inimkauge. Mul oli soov ­kirjutada raamat Lydiast, nagu ta oleks laps, et tuua teda lähemale meie väikestele lugejatele. Lydia Koidula – ta ei ole luuletus, mis on vaja pähe õppida, vaid Eesti esimene supertüdruk,” põhjendas Kaldmaa.