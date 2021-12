Ühest küljest on mul kahju, kuna mulle on see hämar, endaga rahu tegemise aeg pisut ehk armaski, teisalt ootan kaunist külluseaega, mis terendab lehekuul. Minu jõulutunde aseaineks on heaolutunne, mis tekib mõeldes, et nüüd läheb kõik ainult helgemaks. Mingil määral annab sellele heaolutundele, kindlasti paljude jõulumeeleolulegi, hoogu juurde maastikku kattev valge lumevaip. Mitte seetõttu, et jõulusid kujutatakse postkaartidel lumistena, vaid lihtsalt seetõttu, et lumi on osake sellest aastaajast. Tänavu saame heameelt tunda valge jõuluaja üle.