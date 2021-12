Mida kirjanik vastas? Või esmalt: mis on üldse Armastatute saar? Too saar asub kadunud asjade maal ehk Kaotsis. See on paik, kus toimub staarkirjaniku tänavu oktoobris ilmavalgust näinud raamatu tegevus. Peale kauni troopikasaare seik­levad Rowlingu vast loodud tegelased linnades nimega ­Tarbetu, Pagan-see-on-kadunud ja Igatsetud. Samuti kõledal Taganutmatute tühermaal. Kadunud asjade maa on läbinisti külm, ainuke soe paik on Armastatute saar.