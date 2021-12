Statistikaameti andmed näitavad, et oktoobris imporditi Eestisse koguni 10,1 miljoni ­euro väärtuses mänguasju, mida on rohkem kui kriisi eel, 2019. aasta porikuul. Ikka eesmärgiga, et kogu külluslik valik jõuaks poelettidele jõulude eel.