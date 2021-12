Majandusekspert: Rail Baltic üksi ei paranda siin midagi

Läbi ajaloo toimub majanduslik areng ja koos sellega areneb ühiskond laiemalt. Tekivad teatud kolded või asukohad, kus arenevad asulad, käsitööndus, kauplemine. Absoluutne seaduspärasus on, et need kolded ei teki suva­lisse kohta sügavasse metsa, vaid sinna, kus on teed, kulgevad kommunikatsioonid. Ajast sõltuvalt on need erinevad. Alguses olid näiteks veeteed.