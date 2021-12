Inimestel, kes talve saabudes on asunud linde toitma, tuleb seda teha kevadeni, sest sulelised arvestavad pakutud toiduga ja võivad toidupausidel nälga jääda. Eriti halb on katkestada söötmine lumerohkel ja külmal talvel, kui loodusest kättesaadavat toidukraami niigi napilt.

Kilingi-Nõmmest pärit loodusajakirjaniku Kristel Vilbaste sõnutsi on linnud enamasti nii targad, et me ei peaks muretsema, et nad endale liiga lasevad teha. “Majade juurde tulevad need linnud, kes on meiega koos aastasadu elanud. Seda suhet tuleks hoida rõõmuga ja lindude toitmispaik panna sellisesse kohta, kust lapsedki neid näeksid,” seletas Vilbaste.