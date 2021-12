Keiso Pedriks on 60 meetri tõkkejooksus võtnud sihiks Eesti rekordi. Pedriksi isiklik rekord 7,76 jääb vaid kahe sajandiku võrra alla kehtivale Eesti rekordile 7,74, mis kuulub Karl Erik Nazarovile. Rekordi püstitas too möödunud aastal. Pedriksi enda rekord pärineb samuti Pärnu kergejõustikuhallist ja on joostud tänavu jaanuaris.