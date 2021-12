Neljandalt rajalt startinud Pedriksile (Tallinna SS Kalev) polnud täna vastast. Üle lõpujoone tuli ta ajaga 7,66, mis tähistas uut Eesti rekordit. Sellega ta täitis ka MM-normi. Pedriks märkis pärast rekordjooksu, et see polnud kõige ilusam. "Suhteliselt puine, nagu avastart ikka, ma arvan, et arenemisruumi on küll," lausus rekordiomanik.