Tipp-20 ⟩ Pärnu kultuuritoimetuse loetumad lood 2021

Kui laulu- ja tantsupidude ärajäämise ja edasilükkumise ajastul üks lõpuks toimub, pole imestada, et seda imet tormatakse ummisjalu vaatama. Ilmselt oli loetavuse esikohale jõudmisel mängus seegi väike pisiasi, et vähe on pärnakaid, kelle lähisugulane, sõber-tuttav või ta ise poleks rahvatantsuansamblis Kajakas ühel või teisel aastakümnel jalga keerutanud.