Tipp-20 ⟩ Pärnu arvamustoimetuse loetumad lood 2021

"Lihulas toimunu vapustas avalikkuse kõrval häirekeskuse töötajaidki, sest nemadki on ennekõike inimesed. Kõnedes saame ühe vahetuse jooksul kaasa elada rõõmudele, kui oleme näiteks abiks uue ilmakodaniku sünnil, kuid sageli oleme tunnistajaks kellegi hukkumisele. See on raske ja rusuv, sest ainus, mida me neil hetkedel teha saame, on jätkata tööd võimalikult hästi."

Mikk Tarraste püssikuulidest sai Lihula bensiinijaamas tabamuse mitut autot ja hukkus tankla seina ramminud meest tsiklil jälitama asunud Virgot Rägastik. FOTO: Lilli Tölp

"Kahjuks viitab RMK senine tegevus tõesti sellele, et RMK oskabki metsi majandada vaid uuendus- ja lageraiega."

"Nii valitsusel kui ka teadusnõukojal olid juuni keskel klapid silmade ees, kui nad hoogsalt kaotasid kõik piirangud. Ööklubid tehti lahti, suurtele väliüritustele ei pandud piirarve, Rally Estoniale lubati müüa 15 000 piletit. Suvepäevad ja rannapeod said hoo sisse. Nüüd peaksid teadusnõukoja liikmed Krista ­Fisher, Irja Lutsar ja Andres Merits, kes olnud koroona eestkõnelejad, silmad seljataha häbenema."

"Kui nüüd vastata pealkirjas püstitatud küsimusele, ütlen kohe, et nügimine sobib vaid väga kitsas spektris võimutehnoloogiliseks tööriistaks, sest kuigi see on esmapilgul väga tõhus vahend, tuleb selle kasutamisega olla ettevaatlik."

"Kolme päeva eest siseministri ametist priiks saanud Alar Laneman vaatab väärtusliku kogemuse võrra rikkamana huviga kohalike valimiste poole. Valitsusliikmena oleks ta kandideerimise välistanud, nüüd aga leiab ta pärnaka, paikuselasena, et kodukoha asju võiks ajada küll."

"Nii nagu pileti hind oli krõbe, tuli ka muu eest palju raha välja käia: ainuüksi pudel vett maksis kolm eurot. Üldiselt oli kõik hinnad mõttetult kõrged, nii et inimesed voorisid väravatest sisse ja välja, et pargis midagi nosida või lonksata."

Eesti räpipundi 5miinust ajal oli lavaesine paksult rahvast täis. FOTO: Marie Põdra

"Pärnu Ülejõe piirkonna üks keskusi hakkab hobuserauakujuliselt ümbritsema Härma kaubahoovi. Praegu on seal võsastunud ja metsas­tunud kunagise sõjaväelennuvälja osa, kus asuvad lennuvälja kaitseks rajatud ehitised ja nende varemed, tulevikus aga leiab sealt kolm jalgpalliväljakut, ­pere- ja vabaajakeskuse ning virgestusala."

"Levima hakanud väärarusaama, et politseinik ei ole enam kaitsev abiline, on siiski võimalik muuta ja on ainult positiivne, et siinkirjutajat veensid võimes olla inimlik ­biorobotiks sõimatud politseinikud ise."

"Juristi haridusega Maruste teadis täpselt, kuidas teha nii, et enda soovid täituksid, rikkudes seaduse asemel protseduurireegleid, kuna need ei tunnistaks otsuseid automaatselt kehtetuks. Jah, ministeeriumide esindajad ütlevad, et seadust ei rikutud ja volikogu enamuse tahe jäi peale, kuid otsusele jääb ometi mõru mekk juurde."

Kuna põhjendused teadetes puudusid, aga need pole kohustuslikud, tõlgendas Maruste seda tahtmatusena volikogu töös osaleda. FOTO: Urmas Luik