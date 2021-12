See tähendab, et “lisaks vähemkindlustatutele saavad toetust taotlema ­hakata samuti keskmise sissetulekuga leibkonnad”, nagu kirjutas Postimees 21. detsembril. Rehkendusse süvene­mata tasub teada, et alampalk on 2021. aastal 584 eurot ja keskmine brutopalk oli kolmandas kvartalis 1553 eurot. Iseküsimus, palju siit netos järele jääb.