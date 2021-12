Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala tõdes, et 2021 on olnud kohanemise aasta. FOTO: Urmas Luik

Koroona sundis Pärnu Postimehe toimetust tegutsema kaugtöö vormis. Muutus tuli teha kiirelt, ehma­tusega. See oli 2020. aasta teema. 2021 on olnud kohanemise aasta ja meie kontoris seadis end sisse hübriidtöö. See imeloom on tulnud, et jääda.