Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule (vasakul) ütles, et haiglad on omikrontüvest tingitud haigestumise kasvuks valmis. Pärnu haigla ravijuhi Veiko Vahula sõnutsi on Pärnu haiglas praegu 27 COVID-19 voodikohta. FOTO: Mailiis Ollino