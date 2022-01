Mul on nende suurte metsaelani­kega kummalised suhted. Ühest küljest liigun pidevalt, mõnel perioodil suisa iga päev aladel, kus põdrad toimetavad, kuid ma ei saa hõisata arvukate kohtumiste üle. On ette tulnud aastaid, kus väga suurel alal pole liikunud ühtegi põtra. Sellegipoolest ristuvad me teed aeg-ajalt ja ­mõnel kohtumisel ei tormagi kohatud ­läbi sihvakate männikute, paksu lehtpuuvõsa ja üle kraavide. Eriti tihti näen põtru talve saabumise järel, kohe pärast põdrajahihooaja lõppu.