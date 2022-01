On teada, et inimesele on rahast olulisem tunnustus- ja kuulumise vajadus. Kuuluda perekonda, liitu, erakonda, laulukoori või tantsuringi. Pole tähtis, kui palju või vähe, tähtis on, et ei oleks üksi ega tunneks end kasutuna. Eriti puudutab see eakaid, kes on elutöö teinud ja peaksid saama nautida rahulikku vanadusp