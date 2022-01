Rahvaloenduse e-küsimustiku võiksid täita kõik

Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila märkis, et pühade ajal oli e-küsimustiku täitmise aktiivsus väiksem, kuid nüüd on iga päevaga vastajaid üha rohkem. “Aega vastata on 22. jaanuarini ja igaüks saab enne seda personaalse kutse e-kirjana. Seda ei pea aga ära ootama, veebilehe kaudu võib kohe vastama asuda,” ütles Osila.