Need on vaid mõned küsimused, kus selgust on vähe ja vastused peab igaüks ise leidma. Mõni kasutab selleks ennustuskaarte, klaaskuuli või mõnd muud abivahendit. Mina uurin, millised on seosed toimunud sündmuste ja tuleviku strateegiliste lubaduste vahel.