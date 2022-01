Alkoholi ja narkootikumide tarbimine, enesevigastamine või rüüstamine on tihti ­toimetulekutaktika, mille poole hädas noored pöörduvad, kui nad ei saa kodust tuge. Kui suhted on juba halvaks läinud, on neid taastada üsna raske, aga mitte võimatu. ­Siiski on targem häid suhteid hoida.

Heade suhete alus on koos veedetud aeg, üksteise päriselt ära­kuulamine ja märkamine. Lapse suhtes tuleb olla tähelepanelik ja kui ta oma murest ­räägib, tuleb teda usaldada (kuigi vahel on tõesti vaja infot kontrollida). Kahjuks kipuvad vanemate tööpäevad pikaks venima ja võimalusi koos olla on ahtalt. Lapsed on ise tõdenud, et vanemad ei kallista ja neid ei huvita, kuidas lapsel ­läheb. Hoolt ja tuge vajab igas vanuses laps, isegi kui ta teismelisele kohaselt tõrjuv on.