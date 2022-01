Avaliku testimise Pärnu punkti tööd koordineeriva Qvalitase arstikeskuse teenindusjuht Anneli Mäeots kinnitas, et aasta esimesed päevad on näidanud testimise vajaduse suurenemist. “Sestap võibki kiirematel päevadel näha töötamas ühe meediku asemel mitut,” märkis ta.

Terviseameti reoveeuuringu tulemused näitavad samuti, et koroonaviiruse kogus on märgatavalt tõusnud. Pea 75 protsenti kogutud proovidest on jõudnud punasesse, rohelises püsivad üksikud proovid.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et tulemustest on näha pühadejärgset nakatumise tõusu. “Viimased nädalad on toonud mujal maailmas uusi nakatunute rekordeid, Eestiski on nakatumine tõusuteel,“ selgitas ta ja lisas, et viirusesisaldus reovees on kõrge pea kõikjal Eestis.