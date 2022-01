Pärnu Postimehe Rüütli tänava kontoris on laud ligikaudu 40 inimesel, kes töötavad Postimees Grupi eri osakondades. Ajakirjanikke on alla paarikümne.

Parimaks kaaslaseks valisid töötajad Postimees Grupi personaliosakonna assistendi Ave Lohu, kes tähistas lõppenud aastal oma 15 aasta tööjuubelit. “Selline tunne, et ta on mitmes kohas korraga ja tal on alati ülevaade, mis Pärnu kontoris toimub. Tõeline perenaine, kes teeb oma tööd südamega, ja seda on tunda!” kirjutati küsitluses tema kohta.