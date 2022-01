Enamik meist teab, et päevas tuleb tarbida umbes 1,5 kuni kaks liitrit vedelikku, haiguste korral isegi rohkem. Nii mõnigi kord võib tavalise vee asendada taimeteega. Mõnda ravimteed sobib juua niisama, mõnda haiguse ennetamiseks või haiguse ajal abistava vahendina.

Arvestada tuleb sellega, et raske haiguse korral ei piisa vaid taimeteedest. Selge peaks olema see, et astmat, suhkruhaigust, kõrgvererõhktõbe, ohtlikke nakkushaigusi, ägedaid põletikke, pahaloomulisi kasvajaid, autoimmuunhaigusi, parkinsonismi või langetõve ei saa ravida taimeteede, vaid ikka arsti määratud ravimitega.