Pärnus on juba mitmeid aastaid terviseameti veeproovid näitanud sagedast rannavee reostust Vana-Pärnu ja Raeküla randades, mida enamasti kasutavad kohalikud elanikud. Eelmise aasta lõpul andis Terviseamet teada, et kuna Raeküla rannas on vee kvaliteet viiel järjestikusel aastal hinnatud halvaks, tuleb seal suplemine keelata. Keskrannas aga, kus käib enamik Pärnu külastajad, on suplusvee kvaliteet see-eest järjepidevalt olnud väga hea.

Sagedase reostuse tõttu tellis Pärnu linnavalitsus möödunud aasta kevadel Tartu Ülikooli mereinstituudilt uuringu, et selgitada välja, kust reostus pärineb.

Mereinstituudi teadlased analüüsisid läinud suvel 36 Raeküla ranna mereveest võetud proovi. Enterokokkide piirväärtust ületati neljas proovis, millest kaks võeti juulis ja kaks augustis. Kolibakterite normi ülati ühes proovis, mis võeti juuli lõpus. Teadlased märkasid, et proovivõtmisele eelnenud ööl oli tugevaid vihmahoogusid ja puhus maatuul merele, selle eelnenud päevadel võetud proovides oli aga bakterite määr tunduvalt madalam.

Pärnu rannaniidule tunginud meri võtab mustuse kaasa ja viib selle lahte.

Vana-Pärnu rannast analüüsiti 36 proovi, millest üks ületas enterokokkide ja kaks kolibakterite piirnorme, ka need võeti augusti keskpaigas. Teadlased täheldasid, et ka 10. ja 11. augustil oli Pärnus tugevaid vihmahooge.

Keskrannast võeti proove 24 korral ja teadlased ei leidnud neis üheski soole enterokokkide ja kolibakterite normide ületamist. Ka Terviseameti andmetel ei ületanud piirnorme ükski 2021. aastal Keskrannast võetud proov. See-eest oli 2018–2020 norme ületanud proove igal suvel üks ja peamiselt võeti need augustis.

Mai rannast analüüsisid mereinstituudi teadlased 21 proovi, enterokokkide sisaldus ületas piirväärtust kolmel korral, kolibakterite normi ükski Mai ranna proov ei ületanud. Kõig enam piirnorme ületanud proov võeti augusti keskpaigas.

Kõige mustem on suplusvesi olnud lõuna- ja läänekaarte tuultele avatud Raeküla rannas, Vana-Pärnu ja Mai ranna puhul on sõltuvalt tuule suunast oluliseks lainetakistuseks Pärnu muul. Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla randadele on iseloomulik kitsas liivariba ja väike kalle, merevesi jõuab rannaniidule juba suhteliselt vähese veetaseme tõusu järel.

Tartu Ülikooli mereinstituudi uuring kinnitas, et reostus jõudis merevette tugevate vihmade järgselt. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Uuringu aruandes selgitatakse, et uuringuperioodil esinenud kõrge bakterite kontsentratsioon ei ole vees pidev ega püsiv. Järjestikustel päevadel kogutud proovide puhul esineb suur erinevus, mis viitab järsult tekkinud punktreostusele. Kõigis kolmes kohalikus rannas on piirnormide ületamine seotud lõunakaarte tuulest tingitud veetaseme tõusuga, mis laugjates randades rannaniiduni ulatub.

Rannaniitudel karjatatakse veiseid ning need on paljude merelindude jaoks olulised pesitsus- ja toitumispaigad. Karjatatavatel rannaniitudel on suplusvee kvaliteedinäitajate halvenemine teaduskirjanduse andmetel tavapärane, samas on reostus tugevalt seotud muutuvate keskkonnatingimustega. Ehk Pärnu rannaniidule tunginud meri võtab mustuse kaasa ja viib selle lahte.

Ühe võimaliku lahendusena pakuvad teadlased karjatamistarade paigaldamist veekogust kaugemale ja/või pilliroovööndi tekitamist rannaniidu ja liivaala piirile. Viimane mõjuks omamoodi biopuhastina ja takistaks mustuse suplusveeni jõudmist.

Reostuse ajalise kestvuse hindamiseks soovitavad teadlased läbi viia täiendavad uuringud, mis aitaksid selgitada, kui kaua tõusuvee järgne reostus lahes püsib. Samuti aitaks väljaheidete mikrobioloogiline uurimine selgitada, kellelt ja mil määral reostus pärineb.