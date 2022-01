Peale toetuste lähtutakse edaspidi elatise suuruse arvestamisel sellest, kui palju aega elatist maksev vanem lapsega veedab. Need põhimõttelised muudatused motiveeriksid seni lapsest lahus elavaid vanemaid oma järeltulijaga rohkem aega veetma ja see aitaks lapsel omakorda säilitada lähedasi suhteid ­eemal elava vanemaga. On väga positiivne, et elatise maksmist ja lapsega suhtlemise teemat hakatakse seaduse toel käsitlema ühtse tervikuna.