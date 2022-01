Pärnus käidi päevaga lauale tuhatkond energiahüvitise taotlust

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar teatas, et täna hommikul kella kümneks oli Pärnu linnavalitsusele esitatud 457 energiakulu hüvitamistaotlust, e-teeninduses oli pooleli veel 449 avalduse täitmine.

„Enamik taotlusi on esitatud elektroonselt, paberkandjal avaldusi on üksnes kuus. Samal ajal on inimestel palju küsimusi, millele võib vastuseid leida linnavalitsuse kodulehelt,” märkis Roosaar.

Toetust on võimalik taotleda vaid oma peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks. Hüvitist saavad ainult Pärnu linna või selle mõnda osavalda registreeritud isikud. See tähendab, et vähemalt üks pereliikmeist peab rahvastikuregistri järgi elama Pärnu omavalitsuses.

Toetust makstakse üksikisikutele ja peredele, kelle kuu netosissetulek jääb alla mediaanpalga, mis perekonna esimese liikme puhul on 1126 eurot kuus. Pere iga järgmise vähemalt 14aastase liikme puhul lisatakse sellele 563 (koefitsient 0,5) ja alla 14aastase liikme puhul 337,8 (koefitsient 0,3) eurot. Näiteks kahe täiskasvanu ja kahe alla 14aastase lapsega perel on netosissetuleku piiriks 2364,6; kahe täiskasvanu, ühe vähemalt 14aastase ja ühe alla 14aastase lapsega perel 2589,8 ning ühe täiskasvanu ja ühe vähemalt 14aastase pereliikme puhul (see võib olla nii elukaaslane kui laps) 1689 eurot kuus.

Perekonna liikmeteks loetakse isikuid, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Abielus või vabaabielus isiku alaline või peamine elukoht on see, kus ta veedab suurema osa partneri või lastega koos oldud ajast. Pereliikmeks loetakse neidki, kes ajutiselt elavad mujal, määrav on nende peamine või alaline elukoht. Alla 18aastased noorukid oma vanematest eraldi perekonda üldjuhul ei moodusta.

Sissetulekuna arvestatakse tulumaksuga maksustatud tulusid pärast nende maksustamist. Nendeks võivad olla näiteks palk, pension, teisest sambast välja võetud raha, rendi- ja ettevõtlustulu ning dividendid olenemata sellest, kas tulu on saadud Eestist või välismaalt. Sissetuleku hulka ei arvestata toetusi ega kahjuhüvitisi.

Isikutele ja peredele, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära või on sellega võrdne, hüvitatakse septembrist (tagasiulatuvalt) kuni märtsini 80 protsenti arvetel toodud energia koguhinna sellest osast, mis ületab elektril 120 eurot/MWh (12 senti/kWh), gaasil 49 eurot/MWh (4,9 senti/kWh) ning kaugküttel 78 eurot/MWh (7,8 senti/kWh).

Kui teie netosissetulek on energiakulude hüvitamiseks sobiv ja energiaarved ületavad piirmäära, on teil neli võimalust hüvitist taotleda. Esimene on kasutada e-teenindust, kuhu tuleb siseneda ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID või pangalingi kaudu. Teine variant on täita kodulehel taotlusvorm ja saata e-kiri aadressil energiatoetus@parnu.ee. Kolmas võimalus on saata taotlus Pärnu linnavalitsuse postiaadressil. Neljandaks võib ise tulla kas linnavalitsusse, hoolekandekontorisse või osavallakeskuse büroosse ja täita avalduse seal.

Taotlusele tuleb lisada eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energialiigi kohta, mille kulude katteks toetust soovitakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3) ja selle maksumust eurodes. Kui pere alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantust, tuleb lisada elukoha kasutamist tõendavad dokumendid. Vajadusel ka tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta.

Taotlusele lisatavaid energiaarveid on võimalik pdf-formaadis alla laadida energiamüüjate iseteeninduskeskkonnast.