Vallavanem Lauri Luur (Isamaa ja valimisliit Terve Koduvald) teatas: “Ma olen näinud Sindi linna ­kogukonna grupis inimeste pahameelt ja kui sellised asjad juhtuvad, siis ei saa öelda, et kõik on väga hästi. Me näeme siin kindlasti võimalusi, mida tuleb parandada. Mida ja kuidas me teeme, eks me siis vaata otsa.”