Järsk pidurdus enne ülekäigurada lõppes avariiga

Politsei pressiesindaja Indrek Hirs avaldas, et esmastel andmetel sõitis Peugeot ühe auto järel, mis pidurdas enne ülekäigurada Peugeot’ juhile ootamatult. Kokkupõrke vältimiseks keeras ta auto vastassuunavööndisse, kus see põrkas kokku vastu tulnud Škodaga.

Hirs paneb kõigile liiklejatele südamele, et talvel libedaga pikeneb märgatavalt sõiduki pidurdusteekond ja seetõttu on äärmiselt oluline hoida eessõitva masinaga pikivahet. See võimaldab õigel ajal reageerida ka juhul, kui eessõitja järsult pidurdab.