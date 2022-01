Pärnu Postimehe äpp, mida on lansseerimisnädalal alla laetud juba mitusada korda, on omamoodi katsetus. “See ongi selline eksperimentaaläpp meie jaoks, et tõestada, kas piirkondlikel lehtedel äpp toimib või ei leiagi see mingisugust kasutust,” avaldas uuenduse loomist eest vedanud Postimees Grupi äriarendus- ja teostusgrupi juht Kristjan Pillak.

Pillak selgitas, miks pole piirkondlike lehtede mobiilirakendused seni kuigivõrd levinud: äpi tegemine on kulukas ja kohalike lehtede lugejaskond piiratud. Pärnu ja Pärnumaa on aga siiski piisavalt suured, et katsetada ja osa eeltööd oli samuti juba tehtud, sest Postimees Grupi üleriigilistel portaalidel on oma mobiilirakendused juba olemas.

Pärnu Postimehe äpp on olemuselt nn konteineräpp nagu enamik mobiilirakendustest. See tähendab, et kasutajale avaneb rakenduses mobiilile kohandatud veebileht. Põhiliseks erinevuseks tavalise veebiküljega võrreldes on aga toimetuselt telefonile saadetavad teavitused, kui maakonnas on juhtunud midagi väga olulist.

“Mina olen nüüd Pärnu Postimehe äppi kasutanud juba päris mitu nädalat. Ma pole mittepärnakana seda äppi ära kustutanud, täitsa huviga jälgin, mis seal Pärnumaal toimub, mis uudiseid seal on,” ütles Pillak.