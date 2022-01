MK-sari erineb maailma- ja Euroopa meistrivõistluste omast selle poolest, et seal tohivad naised sõita vaid originaalmasinatega. See tähendab, et kõigil võistlejatel on samad mootorid ja rohkem mängib rolli sõiduoskus. Sestap ei osale seal näiteks palju MMi tipud, sest see eeldaks teist masinat. Üprauski osales MK-sarjas esimest korda.