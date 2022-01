Suundusin Suur-Jõe tänavale, aga see oli selgelt halvim valik. Ja mitte üksnes libe­duse pärast, mille vastu on tõesti keeruline võidelda. Hoopis hullem on see, et seal pole jalakäijal üldse kusagil käia. Sõidutee on ­kitsas ja lumi lükatud selle äärde tee pealt eest ära, et autod saaksid sõita.