Pärnu Postimehes ilmus Paikuse kooli endise direktori ja prae­guse õpetaja Aare Külaotsa sulest Pärnu haridustöötajate töötasusid käsitlev kriitiline arvamuslugu (Aare Külaots “Hea haridus päästab maailma”, PP 18.01). Kriitika, iseäranis just konstruktiivne tagasisidestamine, on teretulnud, aga see peab toetuma tõestele faktidele.