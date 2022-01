Mikk Pärnits on külaline olnud ka Pärnu Postimehe taskuhäälingus "Sõnu ei söö". FOTO: Mailiis Ollino

Minu lühike edetabel on koostatud noortest, keda iseloomustab ettevõtlikkus ja julgus rääkida. Noorte vaatest aga oli läinud aasta Pärnumaal vaikne. Loodan, et järgmisel aastal oleks nimekirja asja naistelgi. Et noored naised tulevad Pärnusse korraldama, võtavad käredamalt sõna, räägivad oma saavutustest ja hakkavad ebameeldivustele vastu.