OTSE ⟩ Tõnu Endrekson asub Alfal järjekordset võitu jahtima

Koroonaviirusest tingitud olukorra tõttu peetakse 1000 meetril toimuv jõuproov teist aastat järjest virtuaalselt: atleedid sõuavad endale meelepärases kohas ühendatuna üle interneti elektroonilisse võistlussüsteemi. Kontaktse võistlusega võrreldes on kavas vaid üks sõit, võistlusgruppide startide vahe on 15 minutit. Registreeritud on enam kui 270 võistlejat, teiste seas lätlased.

“Olen viimastel nädalatel väga palju suusatanud ja seetõttu teravuses kaotanud,” rääkis Endrekson, kelle sõnutsi arutati peatreener Veikko Sinisaloga, et spetsiaalset ettevalmistust selle võistluse jaoks ei tehta. “Praegu on selline aeg, kus võistluse formaat on muutunud: see pole päris see, kui ühiselt rassime spordihallis,” lisas paljukordne tiitlivõistluste medalimees, märkides, et eesmärgiks on kahe minuti 45 sekundi piiri alistamine. Endrekson plaanib tõmmata Pärnu sõudekeskus Kalevis, kus tema sõnul pidavat tõmbama ka paadikaaslane Raja ja noor koondislane Johann Poolak (Pärnu SK Kalev).