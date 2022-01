Pärnu jõuluilu võetakse maha

“Viimaste nädalate heitlikud ilmaolud, kus õhutemperatuur on kord pluss-, kord miinuspoolel, peale selle sajab aeg-ajalt, on mõni valguselement aluse või maapinna külge kinni külmunud ja nende eemaldamine võib olla üsna keerukas. Näiteks on mudaravila ja Koidula pargi purskkaevu kaunistused, aga ka näiteks valguskarud Lastepargi purskkaevu kaanel aluspinnale külmunud. Võimalik, et nende ohutuks lahtivõtmiseks tuleb meil oodata püsivaid plusskraade,“ selgitas Nurmesalu.