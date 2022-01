“Hakkasin varakult peale, algul tegin nukkudele riideid ja siis juba ema vanast kleidist endale midagi. Sealt läks lahti, olin 12aastane, kui mul oli enda tehtud kleit seljas,” pajatab jutukaaslane. “Nii et elu on dikteerinud oskused, aga viimasel ajal on internet see, mis õpetab. Mina olen nii vaimustatud: kogu maailma käsitöölised jagavad oma nippe.”