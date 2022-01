Pilapilte meenutavad maalid on ainest ammutanud Ameerika abstraktsionistidelt ja Saksa ekspressionistidelt. “Need on kaks suunda, mida ma armastan,” kommenteeris kunstnik. Ta lisas, et realism pole tema teema, ta ­jätaks selle stiili fotograafidele. Küll kasutab ta modelle, keda siis fotolt hiljem oma töödesse pintseldab. “Mul on vaja vormi, millega töötada. Samal ajal utreerin, ei tee puhtalt. Siiski tahan, et vorm töötab. Midagi ei juhtu, kui ka mõni käsi on väiksem või proportsioonist väljas.”