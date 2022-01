Arglik optimismi kiir kumab elektri puhul. Kaks võimuerakonda paugutasid uksi ja esitasid ultimaatumeid. Toompeal etendus circus maximus. Peaminister kutsus palvetama ja esines avaldustega. Nüüd on saabunud habras vaherahu. Diplomaatia on kompromisside kunst ja tundub, et mõistus võitis.