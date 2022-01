Lääne prefektuur on riigi sportlikeim

PPA kõige sportlikuma prefektuuri tiitli saamiseks peab aktiivselt osalema ja näitama häid tulemusi prefektuuride spordivõistlustel. Ehkki Lääne prefektuuris on prefektuuridest kõige vähem töötajaid, on enamikul mõõduvõttudest neid just kõige rohkem. Prefektuurid võistlesid omavahel järgmistel aladel: korv-, võrk- ja sulgpall, kergejõustik, krossijooks, rattakross, orienteerumine, kettagolf ja laskmine.

PPA parima sportlase tiitli saamiseks peab politseivõistluste kõrval näitama häid tulemusi teistelgi spordivõistlustel. Martin Tarkpea peamiseks trumbiks on jooksmine – nii keskmaa- kui pikemad distantsid, peale selle on pärnakas edukalt esindanud Lääne prefektuuri näiteks suusatamises.

Lääne prefekt Kaido Kõplas avaldas heameelt, et nemad on juba viiendat aastat järjest sportlikemad. “Palju õnne tublidele spordisõpradele, tänu teile me kõige sportlikum prefektuur olemegi. Väga vahva on oma võimeid spordivõistlustel proovile panna, samuti on võistlustel tore näha inimesi, keda muidu võib-olla ei kohtaks. Ühtlasi kutsun üles kõiki meie organisatsiooni töötajaid tegelema oma lemmikspordialaga – terves kehas terve vaim,” rääkis Kõplas.