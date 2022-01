Olen märganud, et pisilinnud külastavad sulaga õige sageli lumepinda ja harvu väljasulanud laike. Ühest küljest on ­tuisud paisanud peale ­oksatükkide, samblike ja seemnete maha arvukalt putukaid ja nende mune, teisalt tuleb sulaga lumele tatsama pisitegelasi, kes ongi tegusamad just talvel. Igal juhul on lumepinnalt putukaid noppida tiivulistele veidi hõlpsam kui turnides puukoort ja oksavahesid revideerida.