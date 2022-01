Vallamajast väljudes ja autosse istudes tuli mälu sügavusest silme ette kunagi nähtud film Kreeka mütoloogia varamust, “Odüs­seuse eksireisid”. See hetk, mil Odüsseus põgeneb Kükloobi koopast, et mitte tema söödaks langeda, ja lööb nähtamatu joone ühesilmalise teele, millest too kuidagi üle ei saa. Ta on ­vaba ja pääseb tagasi oma laevale.