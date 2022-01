Iga aasta on koolis teemanädala raames traditsiooniks tutvuda maailma eri maitsetega, tänavu said õpilased mekkida 12 erinevat maiust: pastilaa, sefiir, marmelaad, lagrits, halvaa, lokum, nugat, pralinee, hematogeen, besee, karamell ja martsipan. Maiustamise kõrvalt said õpilased teada, millest maiused koosnevad, kust need pärinevad ja kuidas neid valmistatakse.