Kaks Pärnu pallurit said kirja kaksikduubli: Mihkel Kirvese arvele kanti 21 punkti ja 11 lauapalli ning Siim-Markus Postile 14 silma ja 12 söötu.

Pärnul on nüüd kaheksa võitu ja seitse kaotust, mis annab 14 tiimi hulgas seitsmenda koha. Kalev on kolme võidu ja 13 allajäämisega tabeli viimane. Pärnakate järgmine mäng on laupäeval võõrsil Raplaga.