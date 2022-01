Tänapäeval sageli kasutatav sõna on “nunnu” ja “nunnumeeter” on muutunud meeldivuse-armsuse mõõdikuks. Igal inimesel see erineb ja oleneb olukorrastki. Kui vaadata loomi loomaaias, teleris või pildil, võivad nad kõik olla väga nunnud. Aga kui hunt murrab maha sinu armsa truu koera või lambatalle, siis kindlasti, ma usun, ei taha keegi hunti selle hellitava nimega hüüda.