Mis sest, et HTM põhjendab 600 000eurose rahapaja avamist koolivõrgu korrastamise sooviga ning kunagine kõrge haridusametnik nimetas seda Vikerraadio saates sammuks ­õiges suunas. Sellepärast, et 47 munitsipaalkoolist kolmandikus õpib gümnaasiumiastmes alla 50 õpilase ja omavalitsejad vajavat igat eurot. Esinejale ei teinud muret, et riigigümnaasiumidel pole õpilaskodusid, sest meil on ju üüriturg.