Arulale pole see esimene paik oma loomaaiaga rasket tööd tehes kanda kinnitada. Uue-Ankru tallu Lääneranna vallas kolis ta umbes kaks aastat tagasi ja alustas siin nullist. Talu laudas puudus nii elekter kui vesi ja see oli prahti täis. “Mul on kassi kannatus. Tulin siia, kui sain aru, et eelmisest rantšost olen ilma ja pean otsast alustama. Istusin ja nutsin, vana kits seisis kõrval ja vaatas tähtsa näoga, justkui küsides: “Kas hakkad jälle peale?”” meenutab loomasõber, kelle hoole all selliseid neljajalgseid, kes temaga koos elanud 25 aastat.